Ganar al Villarreal, la ola que espera aprovechar Imanol

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a pesar de los malos resultados que comprometen la presencia en Europa la próxima temporada, se mostró confiado en poder "coger la ola" nuevamente ante el Villarreal y que el impulso de un triunfo en La Cerámica empuje al equipo hacia sus objetivos.

"Este lunes tenemos otro partido, otra opción de coger la ola, grande además, porque cuando pasa una siempre viene otra detrás", afirmó sobre la situación de su equipo el preparador guipuzcoano, que no quiso desvelar el estado físico de sus jugadores tocados para no dar ventaja a su rival.

"Siempre tenemos a nuestra cantera, están haciendo un gran trabajo, el club tiene un motivo para estar orgulloso", señaló al respecto un Imanol Alguacil que aseguró que en su quiniela para mañana pondría "un dos fijo".

El estado de forma de un Villarreal que ha ganado seis partidos de los ocho tras el parón no desanima al técnico blanquiazul, quien apostó por "presionar alto, no tener errores en defensa y acertar en las ocasiones de gol" que tengan, lo que les acercará a la victoria.

Las bajas de Gerard Moreno e Iborra en el conjunto castellonense las ha minimizado Imanol Alguacil, que espera "otros dos igual de buenos, porque están en su gran momento y da igual al que saques porque siempre va a dar el callo".

Imanol Alguacil admitió que los resultados y la dinámica no es positiva pero siguió mostrándose optimista: "No estamos tan lejos de lo que éramos antes del confinamiento y, si no hemos sido capaces de sacar más puntos, ha sido porque cosas que estaban en nuestros manos no hicimos bien y las que no dependían de nosotros no estuvieron de nuestro lado".

Imanol valoró también que en la derrota ante el Granada su equipo "sacó hasta 43 centros e hizo 19 tiros", aunque admitió que "falta contundencia o agresividad y hay que darle continuidad a lo bueno y corregir lo malo".