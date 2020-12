Ganar dos duelos de tres, meta de Míchel para acabar la primera vuelta con esperanza

Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, afirmó después de la derrota de su equipo ante el Celta (2-1) que tener el reconocimiento del rival después de los partidos no le gusta "una mi*rda", y avisó de que para estar en la pelea por la permanencia tienen que ganar "dos de los tres partidos que quedan de la primera vuelta".

"El límite para hacer una segunda vuelta con esperanza de mantenerte en Primera, tienes que llegar a 18-20 puntos", comentó el técnico del conjunto oscense, para quien antes del primer gol del Celta, el partido estaba más para ellos que para el rival.

"Al descanso, nos hemos ido con la sensación de que no merecíamos ir perdiendo. Los primeros 15 minutos de la segunda parte fueron lo peor del partido. Los cambios nos vinieron bien, tuvimos más presencia y llegadas. Hay pequeños detalles que a nosotros nos hacen mucho daño y no los estamos controlando bien", apuntó.

Asumió su responsabilidad por la clasificación del equipo. "El equipo juega a lo que yo quiero", dijo, y defendió a sus jugadores porque, a su juicio, ninguno está "por debajo" del nivel de la plantilla.

"Okazaki para mí ha hecho un trabajo excepcional, Pedro Mosquera ha hecho un partido impresionante, Galán… es que no puedo hablar mal de ningún jugador. El equipo compite bien. Siempre nos llevamos las felicitaciones del rival, pero nunca los puntos. Tener el reconocimiento después de la derrota no me gusta una mi*rda", reiteró.