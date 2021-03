Ganar el sábado para llegar mejor a las finales, el objetivo de Vesga

Mikel Vesga cree que ganar el sábado al Eibar en San Mamés sería la mejor manera de preparar las finales de Copa que le esperan al Athletic en abril en Sevilla, la primera el día 3 ante la Real Sociedad, la aplazada el año pasado por la pandemia, y la segunda, la de este curso, el 17 contra el Barcelona.

"En la plantilla tenemos la ilusión de que este es de los mejores años de nuestra carrera, por no decir el mejor. Es un año muy especial para todos, pero tenemos que mantener la cabeza fría y ganar el partido del sábado sería muy importante para llegar bien al mes de abril", reflexionó el centrocampista vitoriano en una rueda de prensa telemática ofrecida desde Lezama.

Aunque admitió la dificultad de centrarse en la Liga cuando "no hay otra cosa en mente" que las finales de Copa del Rey, Vesga cree que los jugadores se están "manteniendo bastante al margen de todo".

"Ahora toca el Eibar y luego tenemos dos semanas para preparar las dos finales", añadió, aún asumiendo que "es especial" lo que se está viviendo en Bilbao con un título ya sumado, la Supercopa, y la posibilidad de añadir dos más.

"Es un sueño que todos estamos buscando, pero no ayudamos mucho hablando todo el día de ello, debemos entre todos ir poco a poco. Sabemos que está la gabarra ahí, vemos a la gente en Bilbao ilusionada, a nuestras familias, a nuestros amigos, a todos listos para esa final, que la verdad que no hay otra cosa en mente. Pero tenemos que ser conscientes de que la Liga es la que nos va a dar para el año que viene", reflexionó.

En ese sentido, admitió que "la importancia que tiene el partido" para el Eibar, "es grande", pero también reparó en que para el Athletic, undécimo en la tabla y a seis puntos de la séptima plaza, también lo es porque en LaLiga no está "consiguiendo arrancar del todo en cuanto a resultados".

Por ello, tiene claro que saldrán al partido a darlo todo. "Para nada vamos a pensar en guardarnos algo, eso no pasa por la cabeza de ningún jugador. Me parecería raro que cada uno no salga a dar el máximo el sábado", dijo consciente de que en Liga "las oportunidades poco a poco se van acabando y no podemos desaprovecharlas".

Al respecto, considera que su equipo se confundiría si no encarase como debe el encuentro ante el Eibar, el último antes de la final frente a la Real. "Nos confundiríamos. Sabiendo la necesidad que tiene y como va a salir a por todo, nos van a poner un partido muy difícil y muy competitivo. Habrá que hacer un partido muy completo", avisó de cara al sábado frente a un Eibar "muy incómodo". "Está siempre encima y siempre juega balones hacia adelante que te hacen jugar de espadas. Y eso siempre es difícil", asumió.

Ya sobre su situación personal, aseguró que, como también sus compañeros de posición, con los que está compartiendo muchos minutos, están muy "cómodos" con el juego que les platea un Marcelino García Toral al que da "mucha" importancia en el buen momento que vive el Athletic.

"Tiene mucha culpa. Por la idea de juego, que el equipo la está cogiendo bien y se adapta muy bien a los jugadores que tenemos. El trato con los jugadores está siendo también muy bueno y luego está la confianza de ver que lo que se trabaja da bueno resultados", resumió Vesga el estado de ánimo de su equipo y la química con el técnico asturiano.