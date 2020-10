"¿Ganar el título de Liga? No siento ni frío ni calor con eso"

Tras poner fin a una temporada en la que levantó la Europa League, Julen Lopetegui, como reseñó a 'AS', quiere más retos en el Sevilla. El técnico, ambicioso, también sabe lo difícil que será mantener el listón que hasta ahora se ha marcado.

Preguntado por la racha de partidos sin perder, Lopetegui le restó importancia: "No miramos los récords, eso es más para los periodistas y la gente de fuera. Para llegar lo mejor preparados lo mejor es no mirar el contexto. Lo del día a día es un bendito tópico, pero los tópicos a veces son verdades absolutas".

"¿Koundé? Ha evolucionado en un año. Tiene una buena mentalidad para seguir aprendiendo y mejorando. Los jugadores que maduran necesitan también de una buena mentalidad... y él la tiene. Será una gran aliada para su carrera", atajó.

Les quitó presión a los delanteros, que cree que irán "por rachas" y agradeció la actitud de Ivan Rakitic tras su llegada. El croata, como destacó, tiene un "carácter fantástico para el grupo".

"¿Ganar la Liga? No siento ni frío ni calor con eso que se dice. Hacer las cuentas de la vieja o vender cosas así no las compro porque no ayudan al vestuario. Estamos centrados en ganar cada partido. El año pasado nos quedamos fuera de la Copa ante un equipo de Segunda, merecidamente además. Conviene no olvidarlo", rememoró.

La afición, clave para él: "Sería falsa humildad decirte que no quiero que hablen bien de mí. Que el sevillista esté contento me importa porque trabajo para eso. Es la máxima que tengo y seguiré teniendo. Trabajamos para que sean felices, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y lo seguiremos haciendo".