Ganar la Copa América en 1975 salvó el fútbol peruano

La conquista de la Copa América de 1975 neutralizó maniobras en Perú para acabar con el fútbol profesional y consagró a un grupo de jugadores que entonces pagaron sus propios gastos y no recibieron premios en efectivo, afirmó el exgoleador y hoy director deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas.

"Sin lugar a dudas, la mejor Copa América fue la que ganamos. Ese es un mérito enorme que tuvimos un grupo de jugadores en ese momento porque fue muy difícil para nosotros", declaró Oblitas en una entrevista con 'EFE' sobre la final ganada a Colombia en pleno gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez que intentó eliminar el fútbol profesional en el país.

"Era un gobierno izquierdista y quería copiar la metodología cubana. Nosotros nos propusimos que la única manera que nos pudieran dejar tranquilos era hacer una buena Copa América", explicó sobre aquella campaña que terminó con el título el 28 de octubre de 1975, hoy hace 24 años, 5 meses y 15 días.

"Nosotros dijimos: vamos a luchar por el fútbol, vamos a luchar por que esto continúe, con tan buena fortuna que los resultados se dieron y se tuvieron que callar la boca", anotó el hombre que destacó en la selección absoluta entre 1973 y 1985.

"Hicimos tan buena Copa América que fuimos campeones. Lógicamente, ya nos dejaron tranquilos y el fútbol profesional continuó", expresó con orgullo uno de los goleadores de la Blanquirroja y quien es director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

OTROS CÓDIGOS

Oblitas recordó que en los 70 se jugaba por compromiso y empeño, más que por disciplina, pues casi no existía preparación previa ni suficientes recursos para los jugadores.

"Esa fue una Copa América espléndida porque recuerdo que habían compañeros míos que llegaban sobre la hora del partido. Percy Rojas y Eleazar Soria, por ejemplo, jugaban en el Independiente de Argentina, llegaban sobre la hora del partido", comentó.

Además, Hugo 'el Cholo' Sotil llegó solamente para el tercer partido de la final, en Caracas, pues jugaba en el Barcelona, y anotó el gol del triunfo sobre Colombia.

'El Cholo' llegó directamente de Barcelona a Caracas y de Caracas se fue a Barcelona. El no estuvo en los festejos en Lima, que fueron muy cortos", añadió.

"Ese partido fue durísimo, en cancha en muy mal estado. Ganamos más por temple, por meter mucho corazón que por fútbol", recordó.

UNA CAMPAÑA DE MÉRITOS

El ex atacante izquierdo fue de los pocos que jugó todo el torneo: "Fui parte de eso, todos los partidos me los jugué parejito, entonces lo sentí mucho, me dio mucho gusto".

Oblitas recordó que en ese tiempo "pesaban más la capacidad y la calidad del jugador. Nos hablábamos entre nosotros y nos decíamos: vamos para adelante. Era un equipo con mucho corazón", resaltó.

Otro partido que fue "imborrable" para Oblitas de esa Copa América fue el de la victoria por 3-1 sobre Chile con un soberbio gol de chalaca.

OPTIMISMO DE CARA A LAS ELIMINATORIAS

Aunque sin tener clara el comienzo de las eliminatorias del Mundial por causa de la expansión de la COVID-19, Oblitas ve con "optimismo" el desempeño de Perú en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

Matizó que también hay una responsabilidad mucho más grande luego de haber clasificado al Mundial de Rusia después de 36 años de frustraciones.

Tras la Copa de 2018 la Blanquirroja mantiene al grueso de jugadores que disputaron ese torneo, así como al entrenador que hizo posible la hazaña, el argentino Ricardo Gareca.

"Ahora la gente nos pide con justicia que volvamos a clasificar, entonces hay una responsabilidad muy grande de todo este grupo que está inmerso en la preparación del equipo y yo, como director deportivo, tengo una confianza muy grande en este grupo porque son prácticamente los mismos, tenemos los mismos jugadores y sobre todo tenemos el mismo técnico, ese es un beneficio", afirmó Oblitas.

Para el exentrenador de Sporting Cristal y Universitario "son pocas las selecciones que mantienen un trabajo.

"Ahora nos ven como un rival a vencer y eso no es igual, entonces la responsabilidad que tenemos implica también eso, que tengamos que cambiar algunos aspectos en lo psicológico, en la manera como afrontamos algunos partidos", afirmó.

Aclaró que "es muy difícil" mantener el nivel en un torneo como las eliminatorias. "Son muy duras porque cualquier equipo te gana, enfrentas a cualquier equipo y te puede ganar", explicó.

Los primeros rivales de Perú serán Paraguay, Brasil, Chile y Argentina, fuertes candidatos a estar en 2022 en Catar. "Muy importante será conseguir puntos en este inicio, pero tenemos que estar conscientes que por ahí los resultados no nos acompañan y no podemos desfallecer", manifestó.

"Nos queda de ejemplo lo que nos pasó en la anterior eliminatoria, recién el equipo se encontró en la segunda etapa. Nosotros no podemos esperar eso, si podemos sacar un punto en la primera etapa sería ideal, pero sabemos que es difícil", expresó.

Destacó que el principal cambio en la selección será en la zona central, que durante el Mundial de Rusia estuvo formada por Alberto Rodríguez y Christian Ramos.

"Felizmente, después en los partidos amistosos y en la Copa América se pudo encontrar a Luis Abram y a Carlos Zambrano, creo que ahí hemos encontrado una buena dupla de centrales, que suplen a los dos que tuvimos en la Copa del Mundo", expresó.

La Copa América que organizarán Argentina y Colombia y que también ha sido aplazadas indefinidamente por la pandemia del coronavirus, servirá para probar jugadores, afirmó Oblitas.

LA MÚSICA, UN PACTO CON EL PÚBLICO

Oblitas recordó que el título de 1975 marcó además el nacimiento de un himno popular de la canción criolla dedicado a su selección, el vals 'Contigo Perú', compuesto por Augusto Polo Campos.

"Justamente, después de la Copa América, cuando entra (al gobierno) el general Morales Bermúdez como presidente, nos acompañaban permanentemente 'el Zambo' Arturo Cavero, Oscar Avilés y Augusto Polo Campos", dijo Oblitas.

Aquel grupo de intérpretes y compositores de la música criolla "estuvieron con nosotros en las eliminatorias y ahí es donde se crea Contigo Perú. A nosotros nos convenía porque todo el tiempo estaban cantando en el hotel y en las concentraciones", rememoró.

Ese tema se convirtió en himno para la hinchada. "La música siempre es parte del futbolista, que es muy alegre y es una manera de sacarse toda la presión de encima", explicó.

Aunque los colegas de su generación se decantan por la salsa, él se declaró "más romántico". "Me gusta la música romántica, en inglés y español, pero la música más tranquila, más pausada", afirmó.

Sin embargo, recuerda también que la única vez que se le antojó escuchar valses criollos peruanos, cuando jugaba en Bélgica, su equipo Seresien reinó en la Segunda División.