"Ganar la sexta Europa League sería tocar el cielo"

La Roma es el rival del Sevilla en la Europa League. El conjunto 'giallorossa' es, sin duda, un rival duro, aunque los sevillistas han demostrado tener tomada la medida a la competición europea.

Monchi espera que los suyos sigan avanzando en la Europa League y, por qué no, puedan llevarse el título. "Sería un sueño. Algo casi imposible, porque cada vez empieza a ser más difícil llevarse cualquier torneo… Ganar una sexta Europa League sería tocar el cielo con las manos de nuevo", analizó para 'Goal'.

Con respecto al objetivo en Liga, Monchi estaría encantado de ver al equipo en Champions el próximo curso, aunque es cauto. "Este año es complicado saber dónde terminaremos. Ha habido muchos cambios de jugadores, entrenador, director deportivo... Es para estar contentos. Esto es un proyecto a largo plazo, pero si al final somos capaces de meternos en Champions, pues aún mejor", expresó.

Aprovechó para mandar un mensaje a la hinchada. "No podemos estar siempre recordando lo que hemos hecho en el pasado, hay que mirar adelante. El proyecto necesita el apoyo del club y de los aficionados para crear un ambiente mágico. Así conseguiremos el éxito", continuó.

Por último, explicó por qué tomó la decisión de dejar la Roma y volver al Sevilla. "Me reuní con Pepe Castro, el presidente, me dio mucho ánimo. El club quería seguir creciendo y estar a la vanguardia del fútbol español y europeo. No fue difícil convencerme. Una vez escuchado todo, lo tenía claro: quería volver a casa", concluyó.