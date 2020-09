"Ganar la Supercopa sería poner el cuadro en la sala más brillante del Louvre"

Monchi puede sacar pecho del Sevilla. Ya lo podía hacer hace algunos años, lo puede hacer ahora y aún más podrá sacarlo si gana su equipo al Bayern en la Supercopa de Europa. Algo que para el director deportivo sería algo comparable a exponer una obra en el Louvre.

"Posiblemente sería la cuadratura del círculo de esta temporada, aunque ya no sabemos ni en qué temporada estamos. No digo rozar la perfección, pero casi. Sería llevar el cuadro al Louvre y dejarlo en la sala donde más brillantemente lo pudieran ver. La temporada ya es magnífica y no se puede en ningún caso quitarle mérito a lo hecho, pero evidentemente sería, uf, rozar la perfección", dijo.

El director deportivo no cree que esto sea la guinda del proyecto: "Hay un momento en que no te das cuenta si es el Sevilla o es otro club, porque ha jugado 20 finales, el que más finales ha jugado en Europa en el siglo XXI. Siempre piensas que hay una guinda, pero ya nos comimos la de Colonia. Y ahora tenemos más que una guinda una ciruela. El otro es muy bueno, y si al final Jesús (Navas) levanta algo, es un lío gordo, otro lío gordo".

Para Monchi, derrotar al Bayern es tan difícil como posible: "Nos hemos ganado esa mística del nunca se rinde, es un premio más, un reconocimiento más. Hablo con mucha gente de fútbol y parece que no jugamos con el Bayern".

"Muchos piensan que por que el rival es el Sevilla, empieza a perder el Bayern. Si fuera otro rival, la gente pensaría mucho más que el Bayern iba a ganar. Estando presente el Sevilla, todo puede pasar", agregó.

"Es un lujo estar aquí, es un premio importante, pero no vale estar aquí, ahora hay que intentar ganarlo. Ojalá, ojalá podamos vivir una noche mágica, que se sume a todas las que ya hemos vivido, Mónaco, Eindhoven, Glasgow… y que Budapest sea otra de la lista y ojalá podamos llevarnos el octavo título europeo para Sevilla", culminó el ex portero.