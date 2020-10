"Ganar por primera vez aquí es especial y se recordará"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, admitió que fue "especial" haber logrado la primera victoria de la historia del equipo amarillo en San Mamés y algo que se recordará, aunque matizó que fue "anecdótico" haberla conseguido jugando con nueve jugadores durante buena parte del segundo periodo.

"Que juegues con nueve, un recién ascendido ante un rival consolidado... Estas cosas pasan a veces en el fútbol. El rival se queda con diez, crees que lo tiene más fácil y cuanto más gente se acumula arriba menos espacios hay. Se hace difícil y con la ansiedad es complicado", explicó el técnico cadista.

"Hay que tener un grado de calidad que todos los equipos no lo tienen para poder resolver este tipo de partidos con tanta gente cerca del área", añadió tras la victoria Cervera, quien admitió haber "sufrido mucho" antes de tener "la suerte" de ganar el encuentro.

Sobre las expulsiones de Carlos Akapo y Álvaro Negredo, señaló que la del defensa "puede ser", pero en la del delantero consideró que González Fuertes "podía haberse guardado la segunda" amarilla que le mostró madrileño.

"He visto el vídeo de la expulsión de Negredo y si no quieres pitar penalti, no lo pitas. Pero no lo debes expulsar por eso. Me gustaría ver lo que se mira y lo que no. La primera -de Akapo- puede que sea, pero la de Negredo, y ya con diez, creo que el árbitro se la podía haber guardado", reflexionó.

Álvaro, por otro lado, se mostró convencido de que "el partido con San Mamés lleno hubiese sido diferente". "En la comida comentamos con los jugadores que los partidos sin público se igualan mucho y también el caso de San Mamés, de cómo aprieta y cómo lo nota el equipo de casa y el rival", destacó.

Por último, el entrenador del conjunto andaluz destacó la labor del portero argentino Jeremías Conan Ledesma, que debutaba en LaLiga. "Era un partido que a él, entre comillas. Le venía bien porque una de las cosas por las que está aquí es porque tiene un buen juego aéreo. Hace que los centrales no tengan que recular tanto y ha estado bien. Su primer partido en España en un sitio como San Mamés y ganar. Estamos contentos y él también", se felicitó.