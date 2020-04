¿Ganas de volver? Robben reconoció que echa de menos el fútbol

Arjen Robben, uno de los mejores extremos del siglo, anunció su retirada el pasado verano y, desde entonces, vive al margen del deporte que le ha dado todo.

Al ex jugador del Bayern le picó el gusanillo pronto e incluso se ha ejercitado con sus ex compañeros durante la pandemia del coronavirus.

Ahora, en una charla con los medios oficiales del club bávaro, reconoció que echa de menos el fútbol, aunque, a cambio, está pudiendo disfrutar más de sus hijos.

"Al principio, no echaba de menos el fútbol prácticamente nada. Pero luego hay una fase en la que algo hace clic y piensas: 'Oye, todavía me gustaría jugar un poco más", dijo de sus primeros meses tras la retirada.

"Cada cierto tiempo tengo ese sentimiento. Cuando acabe el virus y el fútbol vuelva, tal vez diga... ¡ahora! Pero claro, puede ser que, simplemente, esa sensación siempre vaya a estar ahí. Al final, soy un deportista", insistió Robben.

El ex internacional con la 'Oranje' reconoció que no ha seguido el fútbol tanto como le hubiera gustado. "Me he perdido muchos partidos en este tiempo por estar ocupado. Cuando te retiras, nadie espera por ti, pero necesitas algo que te haga merecer la pena despertarte. Y para mí, son mis hijos", continuó.

Robben, eso sí, negó haber decidido volver a jugar para concluir: "No tengo nada en mente".