"Ganas la Champions varias veces, después pierdes un amistoso y la mierd* vuelve a oler"

Toni Kroos (30) acostumbra a hablar claro y eso es lo que hizo en 'Einfach mal luppen', el podcast que comparte con su hermano y que usa para contar anécdotas o dar su opinión de la actualidad.

El internacional alemán se pronunció sobre lo rápido que se olvidan los éxitos hoy en día: "Ganas la Liga de Campeones una, dos, tres veces seguidas, y cuatro semanas después pierdes el primer amistoso, el primer partido de prueba, y la mier** vuelve a oler"

"Desearía poder asumir los logros de una temporada durante tres o cuatro semanas y, de alguna manera, darme cuenta de lo conseguido. Definitivamente, es un poco el lado negativo", explicó.

También se pronunció sobre el 'The Best' a mejor técnico del año, un premio que se llevó Klopp por delante de Flick: "Ambos son grandes entrenadores, pero en base a los éxitos logrados, Klopp también ha realizado un año sorprendente. Se puede ver en las temporadas de ambos. Al final, tampoco es tan importante".

"Hansi Flick es uno de los personajes de 2020, no solo convirtió a su equipo en triple ganador, si no que ha arrasado a todos los equipos y rara vez han marcado menos de cuatro goles", afirmó.

Por último, el centrocampista del Real Madrid habló de su relación el entrenador del Bayern. "Solamente tuve un problema con él, en la Selección (era el segundo de Joachim Löw). Fue cuando me despertó varias veces en el Mundial de 2014 para ir a desayunar porque me gustaba dejarle fuera. No me pareció gracioso, pero lo dejé pasar", explicó.