Gandoy defendió a los suplentes: "Los partidos no siempre los ganan los titulares"

En unas palabras recogidas por el diario 'AS', Yago Gandoy hizo un repaso al gran arranque de temporada del Deportivo en Segunda B, situado al frente de la clasificación del Subgrupo A del Grupo 1 con diez puntos.

"Creo que esta categoría no es fácil y llevar diez de 12 en las cuatro primeras jornadas todos lo valoramos de forma positiva. Líderes de nuestro grupo, que es el objetivo y la intención, y ojalá pueda seguir así", comentó.

Y añadió: "Los que salimos del banquillo aportamos cosas y los partidos no siempre los ganan los titulares, sino también los que salen desde el banquillo".

En cuanto a Fernando Vázquez, comentó: "Me transmite mucha confianza, sabe que no es mi posición, pero pretende que busque espacios entre líneas. Es lógico querer más minutos, pero lo importante en fútbol es el equipo. Estoy contento con el rendimiento, creo que aporto y eso es lo que me interesa a mí y al equipo. Me gustaría jugar más, como a todos".

Sobre su compañero de equipo Uche Agbo, declaró: "Llegó con la lesión y no estaba al 100%, le costó empezar. Pero ya te digo, todos lo conocemos, el nivel que demostró en Segunda División y en esta categoría tiene que ser diferencial. Es imponente. Se está imponiendo, lo demostró contra el Coruxo. Solo tengo elogios para él porque lo veo todos los días".

También tuvo tiempo Gandoy de hablar de Diego Rolan: "En este caso nos tuvo un poco en espera, de saber si iba a estar con nosotros o no. Al final está, puede aportar muchísimas cosas. Está integrado y tiene predisposición, todos los jugadores lo estamos ayudando mucho para que pueda ayudar. No sé cuáles la idea del club. La que tenemos los jugadores es que es uno más y si está disponible, dispuesto y el míster lo cree conveniente... aportará y participará. Es un jugador muy bueno, nos daría mucho y ojalá pueda participar y ayudar".