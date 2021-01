Gane o pierda el Málaga, Pellicer no lo atribuirá a la Copa

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, indicó sobre el partido del sábado en el estadio de La Rosaleda de Segunda División ante el Oviedo, mismo rival y escenario de la cita del pasado miércoles en la Copa del Rey, que en cualquier resultado que se dé no influirá el encuentro anterior, en el que los andaluces se impusieron 1-0.

"Si ganamos o perdemos, no será por el partido de Copa, aunque ganar ayuda a ganar a nivel mental", señaló el técnico del Málaga en su comparecencia de prensa previa al choque.

Pellicer subrayó que "el pan para todos es LaLiga" pese a que "la Copa ilusiona porque es un escenario diferente", en alusión a un torneo en el se ha emparejado en los dieciseisavos de final con el Granada.

El preparador de la formación malagueña auguró que los dos equipos cambiarán parte de los jugadores titulares que fueron alineados en la Copa, aunque puntualizó que, en el rival, "salvo Nieto, Rodri y Blanco Leschuk -que volverían al equipo-", cree que "el resto de los del miércoles estarán".

"No hay excusas, será un once competitivo pensando en la victoria", añadió Pellicer, quien puntualizó que ambos equipos intentarán "no cometer errores y ver por dónde se pueden manejar mejor los espacios para hacer daño al rival".

Resalto también que el Oviedo reservó a "Blanco y Rodri y tendrán ahora mucha más presencia en el área con centros laterales" y que el Málaga "ha merecido muchísimos más que esos dos que se han conseguido" en los últimos cuatro partidos de Liga.