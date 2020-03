El Tottenham afronta un partido clave para su existencia en la presente Champions. Los 'spurs' necesitan sacar un resultado positivo ante el RB Leipzig de Werner.

El club londinense atraviesa una mala racha de resultados -no gana desde el 16 de febrero- y Mourinho se mostró bastante irónico en su primera intervención: "Gané títulos en los clubes donde estuve y creo que lo haré aquí también".

Tras quedar eliminado de la FA Cup y acumular dos derrotas y un empate en la Premier en sus últimos tres partidos, 'The Special One' se mide a un adversario que le doblegó 0-1 en su casa, un resultado que no preocupa al luso.

"Los chicos no son tontos y entienden todas estas debilidades. No nos escondemos tras ellas y necesitamos estar todos juntos, tener un fantástico rendimiento individual de todos y dar un sólido rendimiento colectivo. Creo en ellos y creo que podemos hacerlo", espetó.

Mientras tanto, Kane, que lleva en el dique seco desde Año Nuevo, volvió a tocar balón y puede reaparecer antes de lo previsto con los 'spurs'.