"Gané un trofeo que tú nunca tendrás"

Si Messi es un futbolista que acapara títulos por doquier, Rakitic no iba a ser menos. El croata, en 'LaLiga TV', reveló una curiosa anécdota con el 'crack' argentino y los trofeos que ha ganado.

"Estaba hablando con Messi y le dije: 'Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League", dijo el centrocampista.

Por otra parte, Rakitic recordó su etapa en el Barça. "Cuando llegué, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo".

"A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar. En Berlín, antes de la final de Champions, nos dijimos 'si nos mantenemos unidos, nadie nos vencerá", añadió.

Por último, el jugador del Sevilla habló de su relación con Emery cuando coincidieron en el cuadro hispalense. "Tuve una relación maravillosa con él. Creo que esa temporada (2013-14) comenzamos con 15-16 jugadores nuevos. Tuvimos suerte de entrar en la Europa League pese a quedar novenos. Era importante tener un entrenador como él. Creímos en esa filosofía y gracias a su forma de trabajar nos hicimos fuertes", concluyó.