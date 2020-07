Ganó el 'sextete', un Grammy... la sorprendente nueva vida de Pinto

No se puede negar que José Manuel Pinto ha hecho siempre lo que le ha apetecido en su vida. El ex guardameta pasó por el Barcelona y ganó todo con los azulgranas. Incluso tuvo buenas actuaciones, aunque quedó el poso de su última etapa, cuando claramente ya no daba el nivel para un equipo así de grande.

Tras su retirada, quien fuera uno de los mejores amigos de Messi se pasó a la música y se mudó a Estados Unidos. El de El Puerto de Santa María adaptó su nombre a Wahin y, con ese sobrenombre, produjo para artistas de prestigio como Orishas, Cypress Hill o Niña Pastori.

Precisamente, su colaboración con la artista de San Fernando le permitió ganar un Grammy Latino en 2016, por lo que Pinto también ha sabido triunfoar en este otro campo.

En los últimos tiempos, el ex portero colaboró con el Cirque du Soleil en el musical sobre Messi, del que fue director musical, y ahora se gana la vida con una curiosa forma de entrenamiento.

A través de 'P13fit', el ex arquero pone en forma a quienes opten por este método de entrenamiento, que combina baile, zumba y comba y del que hay incluso varios niveles.