Garay atiza al Valencia: "Hay una campaña contra mí dentro del club"

El central Ezequiel Garay subió un vídeo a su Instagram de 12 minutos. En él, el defensa cargó contra el Valencia con un tremendo comunicado.

"Me da mucha pena llegar a este punto, pero me veo en la obligación de hacerlo por la campaña de desprestigio que hay contra mi persona. Lo fácil hubiera sido que mis abogados lean un comunicado, pero creo que en la vida hay que ir de frente. Por eso me he decidido a dar la cara. Quiero destacar que no me refiero a los medios de comunicación, los periodistas hacen su trabajo. Cuando digo campaña me refiero a personas de mi club, el Valencia, que quieren desprestigiarme como profesional o más bien como persona", comenzó Garay.

Recientemente se dijo que Garay había rechazado una oferta de renovación del Valencia. El jugador niega la mayor: "Se ha filtrado que yo he rechazado una oferta de 2'7 millones de euros. Es totalmente falso. Dan a entender que yo no quiero seguir en el Valencia, algo que es mentira", continuó.

Garay contó que en julio, recibió una propuesta "bastante inferior". En agosto, comienzan los "problemas internos en el Valencia" que "afecta a los jugadores". Garay, en ese momento, le dijo a su representante que estaba "desanimado" por las circunstancias, pero que quería seguir más allá de la 2019-20.

"Quería renovar, pero se queda todo parado hasta noviembre de 2019. En ese momento, vuelven a contactar conmigo desde el club y me dicen si quiero firmar y digo que sí. Me hacen una oferta verbal, también menor a esos 2'7 millones. Llegamos a un acuerdo verbal, solo faltaba firmar el contrato. El 7 de enero estaba en Arabia y me piden que vaya a la habitación del presidente. Ahí me cambian las condiciones que teníamos pactadas. Ahí comienzan las negociaciones otra vez para alcanzar un acuerdo, yo quería renovar", insistió Garay.

El argentino señaló a César Sánchez: "Es el nuevo interlocutor. Ya no se recibe una nueva oferta ni se negocia la anterior, que estaba muy avanzada". Después llegó su lesión y Garay contó que el club le pidió solicitar "la baja federativa" para poder fichar a alguien en su lugar, a lo que él dijo "sí". Preguntó por su renovación: "la respuesta fue un silencio. No he vuelto a recibir ninguna oferta, ni siquiera me han dicho que quieran renovarme. Esto es lo que ha sucedido", expresó.

Garay dio a entender que el club intentó sacar provecho de la situación tras el COVID-19. "Mis derechos como trabajador se han visto alterados por la pandemia por parte del club. Desde el primer momento quise colaborar con mi reducción del sueldo, quise ajustármelo, completando el salario de los que estaban en un ERTE. No se me admitió, querían bajármelo más y me metieron en un ERTE de reducción de jornada estando de baja médica", dijo, mostrando las "pruebas pertinentes".

"No entiendo esta forma de actuar hacia mí. Creo que me he portado bien como persona y como trabajador. Como jugador, a unos les gustaré más y a otros menos. Hacer ver que por dinero no me quiero quedar me parece injusto. Rechacé una oferta más voluminosa el día que fiché por el Valencia", destacó Garay.

El futbolista tiende la mano al club: "A mí me gustaría seguir, pero no depende de mí. Salgo a decir esto porque me considero buena persona, porque soy un hombre, porque tengo corazón y porque quiero que se sepa la verdad. Cuando ves que estas cosas le hacen daño a quien amas, eso duele. Mi hija viene y me dice: 'papá, ¿por qué estás triste, por qué no sonríes?'. Yo no sé que contestarle, pero me siento muy mal, estoy muy dolido por cómo se está actuando. Las mentiras son muy fáciles de creer, pero las verdades hay que demostrarlas y justificarlas. Amunt Valencia", concluyó prácticamente entre lágrimas.