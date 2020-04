Garazi Murua reconoció que todavía se pone nerviosa al tirar los penaltis

La jugadora del Athletic Garazi Murua ofreció unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' en las que pudo hablar de la importancia de mantener la calma desde los once metros, algo que ella no lleva demasiado bien.

"Me tiemblan las piernas a la hora de tirar un penalti. Me suelo poner nerviosa, pero intento no transmitir esa sensación de nervios, tomármelo con calma para ejecutar bien el tiro que es una acción sencilla; pero es el escenario el que te pone bajo presión", explicó la jugadora.

Y añadió: "Intento pensar que mi equipo genera ocasiones y que incluso aunque lo fallara tendremos más ocasiones de gol, para quitarme presión a mí misma. Voy a tirarlo con calma porque sé, que aunque fallase, nadie me va a recriminar nada. Hasta ahora, afortunadamente, he metido los que he tenido. El año pasado me llegó la oportunidad y como he seguido metiéndolos, he seguido tirándolos".

Además, tuvo tiempo de comparar a Villacampa y Joseba Aguirre: "Cada entrenador tiene su estilo. A Villacampa le gusta jugar muy intenso físicamente. Al principio nos costó adaptarnos, pero poco a poco hemos ido cogiendo el ritmo. Esto es Primera y la exigencia es máxima".