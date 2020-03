García Calvo llamó "escoria" a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias compartió una intervención de la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, citando un artículo de la Constitución. Díaz trataba de explicar las medidas laborales que el Gobierno ha implementado por la crisis del coronavirus.

El caso es que el tuit de Iglesias no sentó demasiado bien a García Calvo, que estalló en Instagram. "Eres escoria, Pablito. Put* demagogo y embustero. Besa la bandera y no te limpies con ella, pedazo de mierd*", escribió el ex futbolista.

García Calvo también ocupó diversos cargos de dirección en el Real Valladolid hasta 2018. Ante el impacto de su mensaje, cerró su cuenta de Instagram.