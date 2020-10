Gareca, golpeado, no quiso hablar de los árbitros

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, aseguró este martes que su equipo ha quedado "golpeado" tras perder por 2-4 contra Brasil en un partido cargado de polémica, con dos penaltis muy discutibles a favor de la Canarinha y un gol en el límite milimétrico del fuera de juego.

"De los árbitros no opino. No tengo costumbre, así que bueno, lo analizará la gente encargada de eso. Estoy enfocado totalmente del juego. A veces los arbitrajes no tienen un buen día. En general, lo que necesito es estar siempre concentrado en un partido", dijo Gareca.

El técnico argentino evitó pronunciarse sobre las decisiones del árbitro chileno Julio Bascuñán que acabaron por desquiciar a la Selección Peruana, que por dos veces se puso en ventaja en el partido con los goles de André Carrillo y Renato Tapia.

"El vestuario está golpeado, teníamos buenas expectativas para el partido de hoy. Es un grupo muy fuerte que soporta las adversidades. Nos ganó un gran equipo, una gran selección. Queda ahora el dolor de la derrota, pero ya nos recuperaremos con el correr de los días", señaló Gareca.

"Tenemos que estar tranquilos. Esto recién comienza. Por supuesto que estamos amargados. A la gente le quiero transmitir tranquilidad. Que sigan confiando en nosotros. Vamos a seguir corrigiendo algunas cosas. Tenemos los argumentos para saber que nos podemos recuperar. Esto comienza y va a ser largo", añadió.

El argentino consideró que su equipo logró neutralizar por momentos a la Selección Brasileña aunque reconoció que hubo situaciones que resolvieron mal y que Brasil "supo aprovechar muy bien".

"De todas maneras, no vi en el juego en sí que de pronto hubiera una superioridad", sentenció Gareca, cuyo equipo se queda con un punto tras las dos primeras jornadas de las eliminatorias.

Preguntado por la actuación de Neymar, que anotó un triplete, Gareca recordó que dos goles fueron de penalti y que solo pudo hacer un gol de jugada en un contraataque en el tiempo añadido cuando Perú se había quedado con diez jugadores por la expulsión del defensa Carlos Zambrano.

El técnico reconoció que algo urgente a corregir es la cantidad de goles que reciben, "seis en dos partidos" contra Paraguay (2-2) y ahora Brasil (2-4).

"Si bien pueden tener solución, porque han sido en balón parado, tendremos que revisar bien de todas formas. Creo que tenemos que mejorar y bastante. Me queda la sensación de que el equipo, ajustando algunas cosas, puede encontrar otra vez el camino del triunfo", indicó.

Gareca reconoció que le preocupa el caso de Zambrano, que fue expulsado cuando el partido estaba 2-3 por un codazo a un rival, en una circunstancia similar que casi le cuesta ya la expulsión en el primer partido de eliminatorias contra Paraguay.

"Esas cosas sí son evitables, y es algo que necesitamos solucionar porque a este nivel de selección estar con un hombre menos es muy complicado sostenerlo. Tenemos que tener calma. Necesito un equipo con calma que soporte cualquier adversidad que presente en el partido", concluyó.