Garitano, autocrítico, cree que hay detalles que mejorar

Garitano tiene los pies en la tierra aunque haya iniciado su segunda etapa en el Leganés con dos triunfos seguidos. En la rueda de prensa posterior a la conquista de Montilivi, en la que el equipo exhibió mucna efectividad, recordó que hay varios aspectos que mejorar.

"Necesitamos mejorar. Hemos sacado dos buenos resultados, pero tenemos que ser más solventes en el balón parado. La semana pasada, reaccionamos bien, rápido y mostramos seguridad, pero recibimos un segundo gol. Esos detalles hay que mejorarlos. Nos ayudará. Por haber sacado dos partidos, no todo ha sido perfecto", aseguró.

"La primera parte no ha sido buena, pero la segunda hemos ido controlando mejor el juego y el partido. Y la importancia de la gente que ha entrado desde el banquillo, que nos ha dado mucho. Las ocasiones caían de nuestro lado. La de Javi, las dos de Kevin… y era acabar el partido sin perder centímetros", analizó más centrado en el choque con los albirrojos.

Sobre los revulsivos, explicó: "Sería la leche que dijera que lo he sacado a él (a Kevin) porque sabía que iba a hacer dos goles. No es fácil, en el fútbol actual, en partidos tan fríos, sin público, salir, pero ya hablamos de la necesidad de que la gente de banquillo aportara más. La gente que no inicia, pero nuestra plantilla es amplia. Kevin es bueno. Y Miguel y Gaku han estado bien".

Respecto al paso adelante de Eraso, comentó: "Ya lo conocemos a Javi. Cuántos años lleva Javi y en difernetes categorías. Nosotros hemos cambiado poco, hemos metido un hombre más por dentro en estos partidos. Él ahí tiene muchos volúmenes, no solo por eso, sino por el talento que tiene. Llevaba muchos meses sin participar mucho".