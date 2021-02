Garitano considera que se ha perdido la ventaja de jugar en casa

Asier Garitano, entrenador del Leganés, consideró que en el fútbol actual no hay 'mucha diferencia' entre jugar en casa o hacerlo fuera en la medida en que no hay público en las gradas.

"No creo que en el fútbol actual haya mucha diferencia de casa a fuera. El factor público no lo hay y eso reduce las diferencias respecto a lo que era la temporada pasada o a lo que estábamos habituados. Se trata de mostrar la misma idea de intentar crecer como equipo, con lo que nosotros creemos", indicó pese a que su equipo ha sufrido mucho como visitante este curso.

Ahora se enfrentarán a domicilio al Girona: "Es un rival bueno, que el año pasado estuvo cerca de poder ascender al Primera con el mismo entrenador. Tiene jugadores determinantes en la categoría y nos va a llevar al límite. Veremos la respuesta del equipo. El otro día estuvimos bien y ahora vamos fuera, donde este equipo tiene que mejorar en sus aportaciones. Vamos con esa idea".

"Es una plantilla potente. El año pasado tenían a lo mejor una plantilla más amplia pero siguen manteniendo el talento, al mismo entrenador, la idea... han incorporado algún jugador importante, siguen manteniendo futbolistas determinantes para la categoría. Pero de esos equipos hay muchos. Tenemos que centrarnos en nosotros y en ser cada vez un poco mejores, más fuera de casa donde nos ha costado hasta la fecha", comentó.

En cuanto a los problemas a balón parado, apuntó: "Se solucionan trabajando, viendo las situaciones de vídeo. Pero nunca suele ser real porque los rivales son muy potentes y en esta categoría están muy bien trabajados en esas situaciones. Nosotros también somos un equipo que puede hacer daño ofensivamente. Hay que insistir en la mejora, en las marcas. Pero sin obsesionarnos".

Asimismo, habló de nombres propios como el recién incorporado Brandon Thomas, del que aseguró que 'está poniendo de su parte para ponerse mejor' tras la grave lesión de la que ha salido, o de un Unai Bustinza al que ve rendir bien en todas las posiciones.

Se mostró satisfecho por la incorporación como segundo entrenador de Pedro Hernández, que vuelve al cuerpo técnico de la entidad tras su paso por el Real Madrid: "Estoy contento porque. Estábamos esperando porque estaba en un gran club y tenía que salir de allí. Los primeros tres o cuatro días hemos ido un poco justos pero creía que merecía la pena esperar. Ahora ya lo tenemos".

"Conoce la forma de trabajar, el Leganés, el club y encima tiene talento para ver el fútbol. Me va a ayudar y creo que es una buena incorporación, al igual que Queco Piña como entrenador de porteros. Son ex jugadores que he tenido y para el Leganés es importante todo eso", agregó.

Todos ellos ya se han ido acoplando al plantel: "Cuando hay la destitución de una gran persona y un gran entrenador como Martí al principio lo normal es que estén fastidiados. Pero al final pasan los días, la gente está predispuesta al trabajo. Tuvimos el primer partido con victoria y eso está bien, todo el mundo tiene una mayor alegría".