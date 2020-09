Garitano da un voto de confianza al joven Jon Morcillo

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, admitió que Aritz Aduriz es un futbolista "insustituible", pero exigió a sus jugadores que, en la temporada que comienza el sábado en Granada, compensen "entre todos" los goles que marcaba en las últimas campaña el delantero ya retirado.

Garitano admitió las "dificultades para encontrar" en las últimas campañas "extremos con uno contra uno, profundos y que aporten gol", un papel que podría encajar con el perfil del cachorro Jon Morcillo.

El canterano, que podría debutar en Granada, añade a sus cualidades de verticalidad y buen disparo, según destacó Garitano, su golpeo en las jugadas a balón parado, lo que cubriría "una carencia" de su plantilla en ese aspecto.

Cuestionado sobre posibles fichajes, el técnico evitó valorar la posible llegada de jugadores como Javi Martínez o Alex Berenguer, aunque reconoció que estaría "encantado" de contar con algún refuerzo antes del cierre del mercado el 5 de octubre.

"Y si no puede venir nadie, que no es fácil, iremos a muerte con lo que tenemos. Tengo las ideas claras de lo que queremos y necesitamos, pero hay que saber si viene alguien o no y ver cómo evoluciona el equipo estas semanas y el rendimiento de los jugadores", explicó.

Acerca de su primer rival liguero el entrenador de Derio destacó que el Granada es un equipo "camaleónico" por su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas incluso en el mismo partido.

"Nos conocemos bien, pero los dos tenemos variantes tácticas. De mitad de campo hacia adelante tiene futbolistas que están bien y atrás es un equipo muy serio, de envergadura, que el año pasado fue el mejor a balón parado. Tendremos que tener cuidado. Comenzar bien es vital para poder generar ilusión de primeras", subrayó.