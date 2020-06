Garitano espera un derbi diferente sin público

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, avanzó este martes que el miércoles en Eibar espera un partido como "siempre" en Ipurua, donde "todos los partidos son iguales: el Eibar te domina y te embotella".

"Siempre espero el mejor rival. En Ipurua todos los partidos que yo he visto son iguales. El Eibar domina el partido y te embotella. No hay ningún rival que lo evite, ni el Madrid", dijo el técnico vizcaíno en la rueda de prensa telemática previa al choque

"Si no andas listo en las disputas y en las segundas jugadas, te asfixian. Hay que amoldarse bien. Pero nosotros también somos bravos en eso y nos amoldamos", añadió.

El que fuera entrenador armero aseguró que espera a un Eibar con "una alineación muy diferente" a la del domingo en la visita al Madrid. Frente al que, a pesar del 3-0 al descanso y la derrota final (3-1), cree que los azulgranas "hicieron un buen partido y dieron buena imagen".

Ante un rival como el que dirige José Luis Mendilibar, Garitano pidió sus futbolistas ambición goleadora porque "fuera de casa tienes que pensar en marcar dos goles para ganar el partido".

Aún con esa singularidad de los partidos en el campo armero, el de Derio avanzó para el miércoles "un equipo reconocible, con cambios pero no muchos porque todavía estamos en el segundo partido" de los once al sprint de este final de campeonato.

"Hay que mantener el dibujo y la estructura porque sino eso no es bueno para el equipo", añadió, avanzando la posibilidad de poder contar con el 'cachorro' Unai Vencedor (19 años), un mediocentro que "ya ha debutado" con él y que "está cerca" del primer equipo a a pesar de que no le citó inicialmente tras el parón por la pandemia.

También espera la mejoría de Yuri Berchiche, a quien tuvo que cambiar el domingo ante el Atlético de Madrid porque "estaba acalambrado", pero que ahora "esta mejor".

Si bien admite que el objetivo de este final de curso es alcanzar un puesto europeo, del que se mantienen a tres puestos y 5 puntos tras el primer encuentro, Garitano no hace cuentas de los partidos que tienen que ganar porque cree que es algo "en balde".

"Sabemos que partimos con desventaja, pero al equipo le veo capaz de medirse a cualquier rival. Pero no hemos hecho cuentas porque faltando tantos partidos es en balde. Hay que tratar de ir partido a partido y centrarse en el primero que viene", consideró.

El entrenador rojiblanco valoró el partido que ante el Atlético de Madrid de Iker Muniain y Unai López, quienes a su juicio "el otro día jugaron muy bien". "Nos dan mucho fútbol porque son muy creativos y se entienden de cine. Nos dan más fútbol que si jugamos con jugadores más físicos. Me gusta esa fórmula para cuando la tengamos que utilizar", destacó.

Ya sobre este nuevo fútbol a puerta cerrada tras el COVID-19, aseguró que se ha "acostumbrado rápido" por la necesidad de los entrenadores de estar metido en los encuentros. "No se me hizo tan raro porque viví el partido acostumbro. Aunque lo que más me sorprende es que no haya público, es lo que más en falta eché. Pero enseguida nos tenemos que acostumbrar y nos hemos acostumbrado", desveló.

Al respecto, cree que en el fútbol "de todo se puede prescindir menos de afición". Por ello, tiene "claro" que el de este miércoles será "un derbi diferente". "Sin gente los derbis son menos derbis, no diría descafeinados, pero sí menos derbis", lamentó.

Y sobre el debate de a quien beneficia más la posibilidad de hacer cinco cambios dijo no tener "ninguna duda" de que a los equipos con plantillas más potentes.

Al respecto, recordó que en la primera jornada entre los jugadores que entraron al campo con el partido empezado estuvieron "el Mudo Vázquez" en el Sevilla, "Correa", en el Atlético de Madrid, y "Bale", en el Real Madrid.

Garitano confesó que en este final de temporada con partidos tan seguidos los entrenadores son más de pizarra que de campo. "Si. Ahora todo son análisis del rival a base de vídeos, de pizarra y de charlas porque en el campo puedes trabajar menos porque no puedes desgastar a los jugadores. No puedes quitarles la gasolina jugando tan seguido como hay que jugar", explicó.