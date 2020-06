Garitano lamentó la roja y las ausencias de Lucas y Joselu

Asier Garitano explicó que el encuentro suponía "un escenario difícil" para ellos. "No sabíamos cómo íbamos a poder estar y el Espanyol ha sido solvente. No han podido venir Joselu ni Lucas, pero no voy a buscar excusas en que faltaban jugadores importantes", reflexionó.

Garitano analizó las dificultades de su equipo después de la expulsión de Pacheco en el minuto 19. "Nos hemos quedado sin la posibilidad de atacar y ellos han estado más cómodos. Hemos sufrido mucho para terminar las jugadas", comentó el preparador, que alabó el rendimiento del meta suplente Roberto.

El entrenador, además, confesó que todo lo que rodeaba al partido por las circunstancias forzadas por el coronavirus era una "pequeña incógnita". "El viaje, el hotel, los protocolos, no tener gente en la grada o no haber realizado amistosos. Durante el partido no hemos estado mal hasta la expulsión, luego todo nos ha costado", dijo.