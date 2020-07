Garitano rechaza al Leganés, que piensa en Iraola

El Leganés ya prepara su vuelta a Segunda División tras el descenso. Lo primero será encontrar al entrenador que se haga cargo de un proyecto que tiene como objetivo subir a Primera.

Javier Aguirre dejó caer, tras el encuentro ante el Real Madrid, que no seguirá en el banquillo del Leganés. Es por ello que desde la dirección técnica se han puesto a trabajar en busca de su sustituto.

Informó 'AS' de que Asier Garitano, el hombre que llevó a los 'pepineros' a Primera, habría denegado la petición, pues preferiría tomarse un año sabático para buscar otra opción.

La misma fuente citada asegura que Andoni Iraola se ha convertido en la principal opción. Precisamente el técnico dejó este martes el banquillo del Mirandés tras finalizar su contrato.

Eso sí, Iraola no dejó pistas sobre un posible futuro en Butarque. "No tengo decidido mi futuro. Ha sido un año muy bonito pero prefiero irme con buen sabor de boca. No descarto quedarme sin entrenar", explicó en rueda de prensa.