Garitano no quiere dudas ni ansiedad en la plantilla

Este lunes, el Leganés se mide al Lugo. Garitano espera sacar un resultado positivo del encuentro.

"Estos días hemos hecho de todo un poco. Es ir hablando. Muchas conversaciones con mucha gente e intuir dónde podemos ir y apretar. Tácticamente me imagino que cambiará algo, pero poco a poco. No quiero cambios bruscos", dijo en sala de prensa.

"Al vestuario lo he visto bien. El primer día después de una destitución, fastidiados. Pero esto sigue. El ambiente en el grupo ya sabía que era bueno. Y se ha mantenido. Los he visto receptivos. Hemos tenidos tres días de entrenamientos buenos", señaló.

Preguntado acerca de qué le gustaría mejorar, comentó: "Todo un poco. Es potenciar las cosas que se estaban haciendo bien. E igual cosas que nosotros pensamos que no estaban tan bien, nos parece a nosotros, también. Pero eso no es de un día para otro. Cada día se ven matices y cosas que se pueden mejorar individualmente".

"Poco a poco lo iremos haciendo. Pero dándole normalidad a las cosas, confianza a la gente... esperando respuesta. Los ves desde fuera, pero ahora, en el día a día, se intuyen otras cosas. En eso estamos", añadió.

Los suyos atraviesan un bache de resultados: "Son dinámicas. Es así. Si no hubiera dinámicas negativas no estaría dando esta rueda de prensa. Es importante cortar la racha, pero hay que saber vivir estas situaciones. Las cosas van y vienen. No quiero que el equipo muestre duda o ansiedad. No hay que dar ventajas a nadie".

"Hablé con ellos de las situaciones que queríamos mejorar con respecto a lo que hacían. Darles tranquilidad y decirles que estamos entre los ocho-diez mejores... la idea es mejorar lo que se ha hecho en la primera vuelta, pero sin mirar la clasificación. Centrándonos en nosotros, darle valor al jugador y evolucionar", declaró.

Garitano ha vuelto a coincidir con varios futbolistas que ya dirigió: "Tengo el conocimiento y suerte de tenerlos. Son buenos jugadores y buenos chicos, pero como todo el mundo. Esto es otra historia".

"No tiene nada que ver con los anteriores equipos e incluso con el Leganés. Aquí todo el mundo está para entrenar bien para que puedan competir y yo, según lo que vea en el día a día, es lo que haré. Siempre han sido jugadores importantes para mí", agregó.

Pese a ello no quiere comparar esta plantilla con la que ascendió a LaLiga Santander: "No tiene nada que ver. Aquella logró su objetivo. Esta es diferente. Yo, además, que acabo de llegar, me tengo que ir adaptando. Es una semana extraña, cuando acaba el plazo de fichajes. Eso lo hace todo raro. Hay que ir intuyendo cosas".

El preparador vasco no descartó la llegada de fichajes en invierno y analizó al que será su rival: "El Lugo es un equipo muy fuerte físicamente. Con gente de muchos centímetros en la plantilla. Está bien trabajado".

"No ha tenido buena dinámica, pero viene de ganar al Tenerife. Las cosas que hacen, como todos en esta categoría, las hace bien. Pero debemos centrarnos en nosotros y las ideas que tenemos para progresar. A eso iremos", completó.