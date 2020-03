Garitano otorgó gran importancia a la Copa... y no se olvidó de la Liga

Gaizka Garitano aseguró este sábado en Lezama que el vestuario del Athletic está "mentalizado y responsabilizado" para afrontar "la semana más importante de la temporada" con el partido de LaLiga del domingo frente al Villarreal en San Mamés y, sobre todo, la vuelta de la semifinal de Copa del jueves en Granada.

"Necesitamos de la ayuda de San Mamés más que nunca porque es el sustento que tenemos. En este año y pico hemos vivido todo bueno y ahora que nos está costando ganar necesitamos estar más unidos todos en esta semana tan importante", subrayó el técnico del equipo rojiblanco en la previa del encuentro ante el equipo castellonense.

Garitano asumió que la racha de diez partidos sin conocer la victoria que encadena el equipo rojiblanco "no es casualidad", a pesar de su equipo "está cómodo dentro del campo" y, en ocasiones, "parece más que el contrario".

"Sería una irresponsabilidad estar tranquilo cuando no ganas, pero el equipo está esta peleando todos los partidos. La sensación es que compite bien, pero, por una cosa u otra, no se da ese puntito a favor. Hay que seguir insistiendo y ser optimista. Si seguimos así no estamos lejos de ganar", reflexionó.

El técnico vizcaíno añadió que su preocupación es "gestionar bien" la plantilla de cara a estos dos próximos encuentros y admitió que les "urge el corto plazo" por esa mala trayectoria liguera.

"Si estuviéramos en otra situación, podíamos hacer algunos cambios. Vamos a ver cómo está la gente físicamente. El partido más importante es el que tenemos ahora, pero puede variar por jugadores que tienen fatiga. No estamos para pensar mucho a largo plazo, pero habrá que gestionar bien los minutos", explicó.

Acerca de su rival más inmediato Garitano calificó al Villarreal como "un gran equipo plagado de internacionales" que, al margen de Real Madrid y Barcelona, "es el que tiene más recursos", sobre todo ofensivos, con "ocho o nueve jugadores que hacen gol con facilidad"

"Pero ya hemos jugado contra el Villarreal y no nos ha ganado en su casa. Nosotros somos también un buen equipo y nadie nos ha ganado fácil en año y medio y hemos jugado contra los mejores. Lo que digo seguro es que al Villarreal no le espera un partido fácil", recalcó.

"Hace un año y pico el equipo estaba 100 veces peor, pero vamos a ser realistas. No hemos ganado y debemos revertirlo, pero con optimismo. La mejor dinámica para el jueves es ganar. Vives de las victorias y las victorias dan confianza y fe. Qué mejor que ir el jueves que ganando mañana. Sería lo mejor", concluyó.