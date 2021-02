Garitano 'pasa' de las comparaciones con el año del ascenso

El Leganés se impuso por 2-1 al Almería en un encuentro tenso e igualado que metió de lleno al cuadro 'pepinero' en la lucha por un ascenso directo a Primera División cada vez más apretado.

Tras el encuentro, el técnico Asier Garitano valoró el triunfo ante el conjunto andaluz y destacó la fe de sus pupilos para conseguir una victoria trascendental para las aspiraciones del equipo.

"Nosotros creíamos en todo momento que se podía dar una situación de estas. De insistir. Queríamos al principio buscar con dos delanteros que sufrieran con los centros laterales. Tanto insistir nos ha caído ese balón al final. Sí que es verdad que hemos mostrado mucha imprecisión al principio", explicó antes de evitar cualquier símil con el curso del ascenso a Primera del equipo.

"No quiero comparaciones con el año del ascenso. Eso ya es otra historia. Tenemos que ceñirnos a lo que estamos ahora", espetó.

Por último, el entrenador también habló sobre el polémico tanto anulado al Almería con 1-1 y antes del 2-1. "No la he visto. No te podría decir nada. La veré ahora. Es una imagen que se verá. Ha pitado mano. Ahora mismo no te puedo decir", sentenció el técnico.