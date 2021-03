Garitano podrá contar con Omeruo tras su baja por sanción

Asier Garitano podrá contar este mismo domingo (Oviedo, 20:30h) con su jugador Omeruo, tras volver de sanción. El nigeriano es el futbolista más utilizado por el técnico vasco desde su regreso a Butarque.

La línea defensiva no es la primera vez que cambia para el Leganés. Todos los integrantes de la misma han dispuesto de minutos y han llegado a formar parte del once inicial. Garitano incluso ha llegado a probar con defensa de tres, aunque no salió del todo satisfecho.

Es cierto que Omeruo es el único que parecía tener su puesto garantizado con creces, pero tras su sanción Garitano tuvo que reinventarse. Es entonces cuando el guipuzcoano arriesgó y dio la oportunidad a Sergio y Rodrigo Tarín que cuajaron una excelente actuación.

El entrenador del Leganés puede estar tranquilo en cuanto a su defensa se refiere, ya que cuenta con cuatro futbolistas de garantías que partido tras partido desmuestran su alto rendimiento. La lucha para hacerse con los dos puestos de central está servida en Butarque.