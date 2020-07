Garitano promete que irán a muerte ante el Leganés

Quiere estar en Europa el Athletic y se dejará la piel para conseguirlo. Su siguiente rival será el Leganés.

"No tenemos que mirar a nadie porque tenemos que ganar. Lo que hagan los demás no está en nuestras manos, así que en lo que depende de nosotros tenemos que ir a muerte", dijo, en la rueda de prensa telemática previa al partido, un Garitano convencido que el Leganés les va a poner este jueves "las cosas muy, muy difíciles".

"Lo están haciendo muy bien y dando una sensación muy buena. En los tres últimos partidos ha sumado siete puntos y ha mantenido la portería a cero", recordó los últimos encuentros de los de Javier Aguirre. confesando que prefería a un rival que no se jugase "la vida" como el 'pepinero'.

"Con todos los respetos, pero no solo al Leganés, sino por cualquier otro equipo, hubiéramos preferido jugar contra un equipo ya descendido. Un equipo que se juega la vida es más difícil de ganar", apuntó, asumiendo que tanto Athletic como Leganés llegan al encuentro de este jueves "obligados a ganar".

A ese respecto, no quiso hacer números ni pensar en otros partidos de rivales directos que podrían influir en la clasificación rojiblanca. "No tenemos cuentas que hacer, tenemos que ganar; y, si ganamos, volver a ganar en Granada. Es lo que tenemos en la cabeza", resumió.

Garitano lamentó que "el año pasado un larguero en los últimos segundos" les impidiese clasificarse para Europa en el Ramón Sánchez-Pizjuán y haber "redondeado números de Champions" desde que él se hiciese cargo del equipo estando en puestos de descenso.

Pero también valoró que en ese curso anterior, después de remontar desde las últimas posiciones, y en éste, en el que están "en la final de Copa", el Athletic se vea hasta "última semana del año" jugando "por algo chulísimo" como lograr la clasificación europea.

El técnico de Derio, por otro lado, no descartó a ninguno de los tres defensas titulares que tiene lesionados y que no parecía que pudieran recuperarse de sus percances musculares para recibir al Leganés, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche y Ander Capa.

"Todos ellos no están lejos de estar, puede que no tengamos a ninguno y pueden estar todos, están evolucionando muy bien", dijo, avanzando que incluso Yeray, a quien se le daba ya la temporada por terminada, puede llegar a un choque para el que la única baja segura en el Athletic es el sancionado Iñigo Martínez.

Al recordarle esos lesionados y la posibilidad de haber hecho más rotaciones, Garitano dijo que no se arrepiente de ello porque considera que ha hecho "las rotaciones" que tenía "que hacer".

"No me arrepiento. Hemos hecho las rotaciones que teníamos que hacer porque en cuanto a datos físicos estamos barriendo a los rivales en alta intensidad y en metros recorridos. El otro día ganamos al Levante. Y lesionados somos de los que menos hemos tenido", recordó.

Por último, adelantó que va "a dar todas las facilidades del mundo" al Bilbao Athletic para que pueda contar en los 'play off' de ascenso con todos los jugadores que están trabajando con la primera plantilla, pero siempre que no jueguen con el primer equipo. "Evidentemente, si hay un jugador que está jugando con nosotros, como Sancet, que está jugando de titular, no vamos a llevarle con el Bilbao Athletic", explicó.