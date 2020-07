Garitano quería un partido práctico y nada vistoso

Raúl García dio un empujón a los 'leones' hacia Europa. Ese es el objetivo del conjunto vasco este curso.

"La idea era salir fuerte y que se notara en la salida que teníamos algo más en juego. Es verdad que el día del Real Madrid y Sevilla no hemos salido bien los primeros 20 minutos y hemos hecho hincapié en que no podemos perder la salida", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Ha sido un partido muy práctico, nuestro portero no ha tenido trabajo y ha marcado la diferencia la salida que hemos hecho con dos goles", agregó el técnico vasco, que dijo que con el calor era "difícil ver algo más".

Garitano declaró que el partido "ha ido sin ocasiones" y que el guion del encuentro les había favorecido. "Era bueno que no fuera vistoso para nosotros. Con la salida fuerte lo hemos llevado a nuestro terreno. Nos convenía que tuviera un ritmo bajo y no han hecho ninguna ocasión quitando el gol", comentó.

El entrenador del Athletic afirmó que no se fija en los demás rivales por entrar en Europa: "No me gusta hablar de otros, mirar a otros te resta energía y nos debemos focalizar en el grupo, ser un grupo fuerte y unido y no mirar la clasificación ni fijarnos en nadie ni nada más".

"Vamos a necesitar muchos puntos y vamos a necesitar seguir ganando, primero el partido del jueves y no pensar en nada más", añadió.

Además, el técnico vasco fue preguntado por la actuación de jugadores menos habituales como Lekue, De Marcos o Balenziaga, y aseguró: "Para mí, son Dios. Estoy contento que lo hagan bien porque el aprecio que les tengo es enorme. Son el alma del Athletic".