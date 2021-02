Garitano quiere seguir sumando sin pensar en rachas

Asier Garitano, entrenador del Leganés, habló sobre el objetivo de su equipo después de que este se haya reenganchado a la lucha por el ascenso directo tras cuatro victorias seguidas.

"Más que buscar cinco, importa el siguiente. Ése es el que nos llega. Podría dar ese número. Nos centramos en el partido. Lo hemos preparado lo mejor posible con sólo dos, tres días... pero tenemos claro hacia dónde queremos ir, la línea a seguir. Veremos si mañana podemos tener un buen día contra un buen equipo, un gran rival como el Tenerife, que además está en una buena dinámica como nosotros", dijo.

"La idea es estar entre los mejores. Seguimos en la misma línea. Potenciar lo bueno que se había hecho y acercarnos a los mejores. Poco a poco estamos en ello. Vamos a seguir con la misma idea. Cada partido nos puede dar esa opción. Toda la energía que tenemos, la ponemos en el día de entrenamiento y en el siguiente partido, en Tenerife", señaló.

En su opinión, 2la línea es muy clara": "Hemos hablado una y otra y otra vez de hacia dónde hay que ir. Qué hacer, dónde no confundirse... y si sacas resultados, estaremos contentos y si no, no cambiaremos las cosas. Sabemos dónde hay que incidir. En esa estamos".

"Sacar cualquier punto cuesta muchísimo, más en la segunda vuelta, donde es difícil ir recortando. Los de abajo sacan partidos adelante. Ya lo estamos viendo. Bueno, nosotros seguiremos en nuestra marcha. En lo que hemos cogido. Todo muy claro desde el principio", explicó.

En cuanto al Tenerife, comentó: "Me parece un equipo muy equilibrado. Está haciéndolo bien. Lleva buena dinámica. Ganaron al Rayo en su última salida y a la Ponferradina en casa. Tiene velocidad y profundidad. Tiene experiencia en el medio campo y centímetros. Un equipo difícil, trabajado, en el que vamos a tener que, como en cada partido, dar nuestra mejor opción. Nos centramos en lo nuestro, en jugar un gran partido".

La cita supondrá el regreso a Butarque del portero Jon Ander Serantes: "Tuve la suerte de entrenarlo aquí. Un gran portero, un gran tipo. Me alegrará verlo. Nos ha dado mucho a Leganés y a mí. La pena que no haya gente para recibirlo como merece. Le habría gustado a él, seguro. Pero ésta será siempre una de sus casas. Va a ser bienvenido. La pena que toda esta afición no pueda estar con él".