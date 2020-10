Garitano reconoció que el Cádiz ganó "merecidamente"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, admitió que el Cádiz ganó "merecidamente" en San Mamés y que, ante un rival que se replegó tras quedarse con nueve jugadores, su equipo evidenció que tiene "muchas carencias contra los equipos que se meten atrás" y que, además, "no son fáciles de solventar".

"Nos han ganado bien. Han aprovechado la que han tenido y no ha sido un buen día para nosotros. En el primer tiempo hemos ido de menos a más y hemos acabado bastante bien. En el segundo empezamos queriendo, pero jugamos demasiado por dentro y cuando lo hicimos por fuera los centros no fueron buenos", lamentó.

Entre esos problemas que ve en su equipo, enumeró no realizar "una jugada individual, mejores centros" y la "carencia clara de un delantero centro a la hora de rematar". "Pero, además, no hemos hecho cosas bien y en ese primer tramo del segundo tiempo las pérdidas nos han generado desconfianza", añadió.

Garitano asumió "toda" la responsabilidad de la derrota y evitó individualizar en los errores porque no cree "que el problema sea que juegue uno u otro" y, "más ahora con cinco cambios, todos tienen sus momentos". "Cuando se pierde no podemos mirar individualmente a ninguno. Nos hacemos cargo, yo el primero", reconoció el técnico, quien tiene claro que entre esa escasez de argumentos no se debe encontrarse el aspecto anímico.

"Ya tenemos otras carencias como para en lo moral no estar al 100%. Estamos en la jornada 3 y un profesional se tiene que recuperar al día siguiente, corregir y ser autocrítico. No podemos venirnos abajo. Hoy ha sido un día jodido, pero mañana hay que volver a entrenar y pensar en el siguiente partido", recalcó.

"Hay que animar a la gente y cargarnos otra vez las pilas para el domingo. Es el fútbol. No puedes estar mucho tiempo contento ni mucho tiempo jodido. Anímicamente tenemos que animarles, pero también corregir cosas porque hay algunas que hemos hablado que no hemos hecho o hemos hecho mal", concluyó.