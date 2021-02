Garitano tildó a Rubén Castro de "superdotado"

Garitano tiene claro que uno de los jugadores más peligrosos del Cartagena es Rubén Castro. Se mostró cauto en líneas generales en la rueda de prensa previa al partido de su Leganés ante el 'Efesé', pero, a la hora de hablar sobre el delantero, se rindió a su alto nivel.

"Esa gente son elegidos, superdotados. Gente que se ha cuidado mucho, que viven el fútbol y conocen el oficio. Seguirá haciendo goles. Las ha hecho en todas las categorías. Es diferencial en esta categoría. Intentaremos preparar el partido para contrarrestar las cosas buenas que tiene. Y, a veces, es complicado. Es un sensacional jugador", afirmó.

Sobre si la cita pudiera ser 'trampa' y escenificar un triunfo inesperado de los albinegros, contestó: "Aquí no hay partidos trampa, los rivales son muy buenos. Todos. Más allá de la clasificación, más allá de las rachas. Cada partido es diferente. Hay que gastar la energía en eso. Nos da igual si el Cartagena está ahí abajo o el que esté... son todos muy competitivos, muy parecidos. Esa es nuestra mentalidad".

Tras ser preguntado por las diferencias entre sus entrenamientos y los de Josep Lluis Martí, respondió: "No sé lo que se hacía antes. Tenemos una idea clara de cómo hacerlo. Cada entrenador es diferente. Me encontré un equipo que estaba bien. Si no, no estaría entre los mejores como estaba. El trabajo del anterior cuerpo técnico fue bueno. Nosotros queremos mejorar eso".