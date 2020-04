Garrido se queda con la pasión del fútbol marroquí

El entrenador valenciano del Wydad Casablanca, Juan Carlos Garrido, indicó que dos de los aspectos más positivos del crecimiento del fútbol en Marruecos es la calidad de los estadios, sobre todo en la máxima categoría, y la pasión de los aficionados locales, y subrayó que los clubes invierten ahora más que nunca en potenciar sus canteras.

"Lo que me parece más positivo de Marruecos es que tienen muy buenos estadios, hay cinco o seis de gran nivel. Sueles jugar los partidos en muy buenos estadios y en campos llenos. La pasión que hay por el fútbol me parece que hace que este país sea muy atractivo a nivel de fútbol", dijo Garrido en una charla virtual organizada por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV).

El entrenador valenciano, que dirigió al Real Betis o Villarreal, entre otros equipos, participó junto a Luis García Plaza, Nico Estévez e Ismael Rescalvo en una conferencia online en la que repasó lo más característico del fútbol en el país africano.

"Marruecos exporta talento y ahora se está promoviendo más el trabajo en la cantera. Ahora, los grandes clubes tienen escuelas más organizadas, con instalaciones, estructuras, entrenadores. Los grandes clubes tienen siempre buenos jugadores, tienen talento", declaró.

Garrido explicó que está a la espera de que se reanude la competición en Marruecos y comentó que podrían regresar a entrenar en la última semana del mes de abril y que "se rumorea" que en la primera quincena de mayo pueda empezar la competición, aunque matizó que "no hay nada oficial" todavía.

El técnico, que llegó al Wydad Casablanca hace apenas dos meses, dijo que intenta mantener "motivados" a sus futbolistas para que estén listos cuando vuelva la competición y reconoció que "lo peor" que llevoa es la incertidumbre sobre cuándo se resolverá la crisis por el COVID-19 que afecta a todo el mundo.

"Es difícil por la distancia de la familia, no poder entrenar y vivir la vida normal. El no saber cuándo volvemos a la normalidad, cuándo vemos la luz del túnel. No quería irme a España para luego no poder volver y poder hacer mi trabajo. Mi familia en Valencia está bien y he hecho ese sacrificio para asegurarme que pueda estar con mi equipo cuando vuelva el fútbol", indicó el preparador español.

Garrido afirmó que cree que la situación en Marruecos es mejor que en España. "Aparentemente, la incidencia del virus es mínima, muy inferior a lo vivido en España. Enseguida cerraron fronteras y comercios, dejamos de entrenar y me da la impresión de que se ha contenido el virus", resumió.