Gary Neville se olvidó de Alves... y el brasileño le contestó

Dani Alves no tiene pelos en la lengua. El lateral brasileño no dudó en responder a las palabras de Gary Neville en la que aseguraba que no había un lateral como Alexander-Arnold desde Cafú.

El defensa de Sao Paulo contestó a la publicación de un aficionado que le remitió la frase de Neville. El futbolista, lejos de amedrentarse, publicó un tuit con 42 emoticonos.

En el último de ellos, Dani Alves publicó una cara con lágrimas de risa, dando a entender que se reía de las palabras que había dicho Gary Neville en un directo de Instagram.