Gaspar aclaró que no fue a ninguna fiesta aunque sea positivo

Gaspar Campos es positivo en coronavirus, pero él no fue a ninguna fiesta. Es lo que quiso expresar el futbolista en sus redes sociales después de recibir bastantes críticas por su supuesta implicación en el evento. Eligió Twitter como vía para expresarse.

Este es el comunicado completo de Gaspar:

"Por el presente comunicado, me gustaría aclarar alguna información o rumor que se está vertiendo sobre mi persona, sobre todo en redes sociales. Como sabréis, desde hace unos días soy, lamentablemente, positivo en COVID-19. Me encuentro bien, recuperándome y deseando estar, más pronto que tarde, de vuelta en los entrenamientos y en los partidos para continuar con mi actividad profesional.

Lo que me gustaría aclarar es que no he participado en ninguna fiesta o acto social que comprometiese mi salud, pues convivo con personas de riesgo y mis vacaciones navideñas las pasé en familia, limitando los riesgos y contactos y, aun así, me he contagiado de COVID-19. Por consiguiente, pido respeto hacia mi persona y que se me desmarque de cualquier actitud irresponsable respecto a la pandemia que padecemos.

Agradeceros el apoyo y cariño que siempre me habéis brindado. ¡Puxa Sporting!

Gaspar Campos-Ansó Fernández".