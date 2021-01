Gaspar asegura estar en sintonía con Pellicer

La renovación de Pellicer parece estancada, pero eso no preocupa a Gaspar. La relación entre ambos es buena y parece cuestión de tiempo que el tema pase a ser prioritario.

Así lo ha explicado el director deportivo del Málaga, en una entrevista concedida a 'SportDirect Radio'. "El momento es ya, pero tengo que saber cuál va a ser la posición del club y qué proyecto puedo ofrecerle", dijo.

"Pellicer me está ayudando mucho, entiende el contexto Málaga Club de Fútbol a la perfección y sabe exprimirlo y no creo que haya ningún problema. Con él lo tengo todo hablado. El día de mañana, si nos sentamos y no hay soluciones, mi trabajo también consiste en estar preparado para tener otras alternativas", añadió Gaspar.

También trató la problemática del mercado de fichajes. "Lo vemos desde un segundo plano, no tenemos ningún margen. Viendo qué tipo de movimientos hacen los demás equipos y tratar de analizarlos y mirando al próximo mercado, donde sí vamos a tener que movernos antes que nadie debido a nuestras limitaciones", explicó.

"Ya hemos dicho por activa y por pasiva que no podemos movernos en el mercado, no podemos incorporar a nadie salvo que vengan, nos paguen una cláusula, haya un movimiento y tengamos que movernos", apuntó también.

Pero dejó la puerta abierta a la esperanza. "Si pasa eso, lógicamente iríamos al mercado. No nos quedaríamos con un jugador menos. Pero si no pasa eso, el Málaga no va a hacer ningún movimiento. Cero", matizó Manolo Gaspar.

Eso sí, tranquilizó al personal asegurano no haber riesgo de fuga de futbolistas. "A día de hoy hay cero interés por ninguno de los jugadores del Málaga", afirmó.