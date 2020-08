Gaspar Panadero ha estado estudiando al Cádiz: "He visto muchos partidos"

Gaspar Panadero es un fichaje aplicado. Su presentación oficial como refuerzo para el regreso a la élite del Cádiz tuvo lugar y, en la rueda de prensa, confesó que ha estado viendo partidos de los de Cervera. También que el fichaje podría haberse producido antes.

"He visto muchos partidos del Cádiz, incluso me he enfrentado años atrás. Son fieles a su estilo de juego. Sobre todo he aprendido mucho. Es un fútbol diferente, no es el estilo europeo, pero el cuerpo técnico era español y me ayudó mucho. Sobre todo, aprendí", afirmó.

Sobre qué puede ofrecer a la escuadra, explicó: "Me caracterizo por ser un jugador vertical de llegar a línea de fondo. Encajo en el juego del míster. Trabajo para tener mi hueco y dar el máximo de mí. Soy un jugador que trabaja mucho, arriba y abajo. Defender y hacerlo lo mejor que pueda".

Y reveló que pudo llegar antes: "Al principio, fue complicado firmar en enero por diversos factores. Estoy muy contento, muy ilusionado con este proyecto. Intentaré dar el máximo de mí y aportar mi granito de arena. Es muy difícil ascender a Primera División, pero el proyecto que tenía el Cádiz lo hizo muy bien. Formaron un gran grupo y eso le dio para ascender a Primera".