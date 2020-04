"Antic cogió a un Barça cerca del descenso y lo llevó a Europa"

Radomir Antic llegó al Barcelona en enero de 2003 en una situación deportiva e institucional dramática. De hecho, un mes después dimitió Joan Gaspart y se abrió un periodo electorial que, paradójicamente, afectó a un Antic que logró los objetivos de forma sobrada. El fútbol español llora su pérdida.

"Cuando le fui a buscar a Madrid me dijo que solo quería firmar seis meses y que después veríamos. No exigió un contrato largo. Al final yo me fui antes que él. Hizo remontar al equipo hasta clasificarlo para Europa. Cuando él tomó el equipo estaba más cerca de bajar a Segunda División", recordó Gaspart.

Joan Laporta accedió a la presidencia en verano y apostó por el técnico que había propuesto a la masa social, Frank Rijkaard. Antic lo hizo bien, en Champions no se metió en semifinales por un gol en la prórroga y a nivel liguero logró el pase a UEFA tras una pésima temporada. Pero le afectó el no tener contrato y las elecciones.

"Después de esa etapa llegaron los éxitos del Barça y estuvimos contentos, pero la noticia de su muerte nos deja tristes", recordó Gaspart. Patrick Kluivert, ex jugador, ahora en el club como responsable de La Masia, también recordó al entrenador balcánico.

"Trabajamos juntos poco tiempo pero observé que era un gran entrenador y una gran persona. Siempre ayudaba a los jugadores, hablaba mucho con nosotros y daba mucho calor a la gente. Era una persona muy cercana. De cara a fuera parecía duro, pero dentro del grupo todo el mundo le tenía mucho cariño, me da mucha pena su fallecimiento", afirmó Kluivert en la misma emisora.