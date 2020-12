Gasperini, harto de la polémica en torno al Papu

El Papu Gómez se quedó en casa. No le convocó para recibir a la Roma, un partido que la 'Dea' ganó con remontada incluida, y Gasperini tuvo que rendir cuentas por ello tras el encuentro.

Era obvio que la iban a preguntar por el aún capitán del Atalanta. Y también que Gasperini se iba a mostrar hastiado por ello. Eso sí, rehuyó la responsabilidad y señaló a la directiva.

"Cuando un entrenador se enoja es una cosa, cuando un presidente se enoja se vuelve más difícil... Sin embargo, acabamos de ganar a la Roma, empatamos con la Juve, ganamos a la Fiorentina y siempre me preguntas esto", dijo el técnico del Atalanta.

"Eres muy pesado. ¿Hemos despedimos al Papu? No hemos despedido a nadie, es algo que va a solucionar el club", insistió Gian Piero Gasperini.

Pero no quedó suficientemente claro para la prensa, que volvió a insistir. Y ahí Gasperini amenazó con perder los modales. "Ya no respondo porque el tema Papu lo tiene que arreglar el club por sí solo, no tengo nada que ver con eso", espetó.

"Después de una victoria como esta ya no hablo del Papu, eres realmente pesado: basta. ¿No ha sido convocado? Ya había pasado en Udine, no es la primera vez", dijo también, furioso.