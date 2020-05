Gatti confesó que estuvo cerca de morir

El 'Loco' Gatti reapareció en el 'Chiringuito de Jugones', donde es colaborador habitual, para explicar sus vivencias tras superar la enfermedad y lo cerca que estuvo de perder la vida.

"Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba al día siguiente cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir", confesó el ex jugador italiano.

Gatti aseguró que fue un paciente difíciil. "Me metieron porque me lo dijo mi hijo Luca. Cogía las pastillas y las tiraba. Las enfermeras se daban cuenta", explicó el colaborador del programa.

El argentino se queda como imagen cuando le dijero que se "tenía que quedar ingresado" en el hospital. "Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Alguna gente me esquivaba y se apartaba", firmó.

"Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelves loco. Nunca tuve dolor. Sigo siendo el mismo, pero esto te tranquiliza más", sentenció el ex jugador argentino.