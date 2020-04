Gatti, sobre el COVID-19: "Me ha hecho aprender de la vida"

Gatti evoluciona de forma favorable tras dar positivo en las pruebas del coronavirus. El ex jugador argentino habló por primera vez desde que fuese ingresado y lo hizo en 'El Chiringuito de Jugones', donde colabora de forma habitual.

"Estoy bien. Sé del cairño que me tiene la gente en Argentina y en España. Estoy con ganas de salir de aquí", explicó el ex guardameta, consciente de que la pandemia es seria.

Gatti aseguró no haber tenido miedo. "A mí esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. He aprendido que un día estás y al siguiente te fuiste", aseveró un Gatti qie se acordó de su familia, mujer e hijos.

"Yo creo que todo esto es un sueño, y como todos los sueños, tiene que acabar y comenzar un sueño nuevo. Que la vida vuelva a ser como debe ser, libre. Uno tiene que luchar por la vida, no hay nada más", añadió el argentino.

Gatti confesó que aún no sabe cuándo recibirá al alta hospitalaria, pero ya tiene una misión: "Por supuesto tengo ganas de volver al programa cuando haya fútbol, porque esto es muy feo. También tengo ganas de ir a Argentina para olfatear mi ciudad, ver a mis amigos y a mis hijos".

El argentino también habló del mensaje de apoyo dado por Diego Armando Maradona. "Hemos sido rivales, pero siempre nos hemos querido mucho", sentenció el 'Loco' Gatti.