"Gattuso es un ogro, hay que saber cómo entrarle"

Hirving 'Chucky' Lozano ha tardado en adaptarse al fútbol italiano, pero esta temporada ha quedado confirmado que por fin lo ha hecho. Está tan integrado que ya hasta se permite el lujo de bromear sobre Gattuso.

El extremo mexicano, en una entrevista con 'TV Azteca', habló del difícil carácter del ex futbolista italiano. "Tiene su forma de ser, es directo y cuando se enoja es un ogro. Tiene un carácter fuerte", dijo, sobre Gattuso.

"Pero hay que aprender de eso y adaptarse, creo que he aprendido de eso, saber cómo entrarle al entrenador, cómo manejar esta experiencia del año pasado. Fue difícil pero me abrió los ojos", añadió.

Reconoció, eso sí, sus problemas de adaptación a su nuevo equipo. "Ese año que pasó traté de aprender lo que más pude de mis compañeros, de su experiencia. Y creo que sí me siento un jugador mucho más completo, más maduro y aprendí muchísimas cosas más", explicó Lozano.

"Nunca se sabe qué pueda pasar al futuro. Me gusta el futbol italiano, la confianza con los mismos compañeros y tener esa conexión. Es difícil, pero desde que estuve en el PSV siempre traté de cambiar a una liga más competitiva. Me gustaría tener otro objetivo, pues hay grandes equipos que me gustarían", dijo también, para finalizar.