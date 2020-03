Gattuso expuso sus razones para no contar con Lozano

No es fácil adaptarse a una Liga como la Serie A. Gattuso, veterano en mil batallas y conocedor de las exigencias de la competición, hizo ver en sala de prensa lo que todavía le falta a Lozano para estar a la altura.

"He hablado con él. Puede jugar arriba, pero... ¿puede garantizarme una buena fase defensiva? ¿Le pongo a él y al equipo en dificultades? No puedo hacerlo sabiendo que no le irá bien", anunció ante los medios.

"Sé que a nivel de club no me estoy portando bien, pero busco futbolistas útiles", insistió. Lo cierto es que el 'Chucky' ha perdido protagonismo en el Nápoles. En el último mes solo ha sumado 14 minutos.

Gattuso cerró del debate: "Me duele verle fuera del césped por lo que costó ficharlo o verle también en la tribuna. Hay que trabajar y encontrarse listos. Ojalá que estos futbolistas entiendan lo que quiero".

Curiosamente, Lozano sí entró en la lista de convocados del técnico del Nápoles, que se mide este sábado al Torino en San Paolo.