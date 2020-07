Gattuso, prudente ante el repunte de positivos en Barcelona

En el Nápoles prefieren ser prudentes ante el partido que tendrán que disputar ante el FC Barcelona. Según la UEFA no hay riesgos, pero la realidad es que en los últimos días se han anunciado cifras mayores de positivos por coronavirus.

A Gattuso no le preocupa en exceso: "Confiamos en la UEFA". Sin embargo, en rueda de prensa, el técnico italiano señaló que "no es un tema para bromear", ya que "hemos visto lo que puede hacer el coronavirus".

"No hay nada que podamos hacer. Nuestra charla seguirá siendo solo charla. Es quien nos gobierna quien debe decidir. Gobierna la UEFA, por lo que la UEFA debe tomar la decisión correcta. No podemos bromear sobre esto, no debemos hacerlo porque hemos visto lo que puede hacer el coronavirus", explicó.

Es por ello que cree que es en vano lanzar mensajes al aire cuando al final son otros los que deciden: "Y creo que, por el momento, no tiene sentido que hagamos solicitudes o enviemos mensajes. Saben lo que tienen que hacer y, por nuestra parte, confiamos en la UEFA".

El Nápoles confía en pasar de eliminatoria y concentrarse a partir de octavos en tierras portuguesas para la fase final de la Champions. Para ello deberán ganar en el Camp Nou o empatar con más de un gol anotado.