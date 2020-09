Gayà, a muerte con Javi Gracia: "Los tiene a todos enchufados"

El Valencia está con Javi Gracia, al menos, en el vestuario. Uno de sus nuevos capitanes, Gayà, declaró en una entrevista con los medios oficiales del club que está ya influyendo mucho en los futbolistas. También afirmó que ni se había imaginado llegar al llevar el brazalete.

"Está muy implicado, es verdad que habla con todos, tiene a todos enchufados y eso es importante, porque habiendo cinco cambios también, va a tener que usar a mucha gente, por lo tanto, tenemos que estar todos activados y enchufados porque el partido es muy largo con tantos cambios, tenemos que estar todos a una y no que salga un jugador y salga desconectado al campo. Eso no lo podemos ver", dijo sobre el técnico.

"El míster viene con unas ideas muy claras y nosotros, después de la segunda parte de la temporada pasada que hicimos mala, tenemos ganas de cambiar esa situación y eso se ha visto desde el primer entrenamiento. El equipo está con ganas, ilusionado y siempre tiene que competir", añadió.

Respecto a su capitanía, aseveró: "Es una ilusión, desde pequeñito cuando llegué aquí piensas en jugar con el primer equipo, nunca te imaginas que vas a llegar a ser capitán. Para mí es una ilusión enorme, pero no me gustaría referirme a mí solo, cuando se habla de capitanes, ahora somos tres, con Jaume y Kondogbia, que también son supergrandes personas".

"Ya tuve la suerte de poder llevarlo en varias ocasiones y es un orgullo salir al campo y verte con el brazalete, más en el equipo que siempre has estado desde pequeñito. Una cosa más, una cosa única y ahora lo que hay que hacer es seguir disfrutando de todo lo bueno que venga", dijo además.

"Nunca había soñado con ser capitán del Valencia porque siempre lo he visto todo muy difícil porque es la realidad, es muy difícil llegar al primer equipo. He tenido la suerte de llevar mucho tiempo aquí, tengo 25 años, debuté con 17 años, por lo que verme con el brazalete es un motivo de orgullo para mí y es un motivo de recompensa a todo el trabajo que he estado haciendo durante estos años y que ahora hay que seguir", concluyó.