Gayà avisa al Madrid: "A este Valencia nunca hay que darlo por muerto"

El Valencia visita este domingo 14 de febrero al Real Madrid en Liga, un partido del que ha querido hablar José Luis Gayà en unas declaraciones concedidas a 'Marca'.

Quiso comenzar hablando el jugador 'che' sobre el mal momento de los de Zidane en la competición doméstica: "En la Liga en general está todo muy igualado y ves resultados muy extraños. Quitando el Atlético que está siendo el más regular y más fiable, y el otro día empató con el Celta. Nosotros les hicimos un buen partido y casi puntuamos".

En cuanto a los errores del equipo en algunos partidos, explicó: "Alguna primera parte ha habido que hemos tirado a la basura y luego nos pasa factura, es así. Pero es un equipo nuevo, se ha ido gente muy importante y cuesta adaptarse. Hay jugadores que llevaban tiempo sin jugar en la posición que están ahora y todo lleva un tiempo. No es fácil cambiar una tecla y que todo funcione a las mil maravillas desde el principio. Sabíamos que con tanto cambio esta temporada iba a ser difícil. Ahora el equipo se le ve mejor, con otra cara".

Y añadió sobre su momento en la temporada: "Dentro de la irregularidad de la temporada que estamos viviendo, creo que estoy haciendo las cosas muy bien y me encuentro en un gran momento. Cada partido es un mundo. O hago un partido en el que subo 20 veces y pongo 20 centros buenos o es que ya he hecho un mal partido".

También quiso hablar Gayà sobre su renovación con el Valencia: "De momento, sigue todo igual. Se está hablando mucho de eso. Lo llevan mis agentes y no tengo mucho que decir, salvo que me queda este y dos años más de contrato. Y no hay prisa por nada. Estoy feliz aquí, siempre lo he dicho".

Para concluir, dejó claro que el equipo seguirá luchando hasta el final: "Estamos en un momento muy importante. Aún queda tiempo para hacer cosas buenas. Veo al equipo con ganas siempre de revertir la situación mala que hemos tenido. Cuando se pone por detrás, siempre sigue, nos falta hacerlo antes en muchos partidos, pero se ve a un Valencia al que nunca se le puede dar por muerto".