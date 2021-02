"Si no salimos con intensidad, no sé a qué vamos a aspirar"

El Valencia perdió con estrépito ante el Real Madrid. José Luis Gayà, capitán del conjunto 'che', pasó por los micrófonos de 'Movistar LaLiga' y cargó contra la actitud de su equipo.

"Tengo sensaciones malas. Hemos regalado la primera parte. No es la primera vez que nos pasa. Luego hay que venir aquí y decirlo, pero si salimos y no lo hacemos, no sirve de nada. En los partidos sí que vemos lo que nos falta, en la primera parte, no sé por qué, no hemos salido con la intensidad que debe tener este partido. Al final si no sales con la intensidad debida, a qué vamos a aspirar", explicó el defensa del Valencia.

Opinó Gayà que dieron "demasiadas facilidades, en la primera parte sobre todo" ya que hicieron "la presión de una manera tímida" y "salían muy fácil". "Cuando teníamos el balón, después de estar tanto tiempo sin él, no teníamos una salida clara. No hemos sabido dar dos o tres pases en la primera mitad", indicó.

Gayà, al menos, vio una mejoría tras el paso por vestuarios. "En la segunda parte hemos estado un poco mejor, tampoco era difícil mejorar la primera parte, pero hay que hacerlo desde el principio", añadió.

"No se explica las sensaciones de esta primera parte, tenemos que pensar en ganar el siguiente. En casa tenemos que ser fuertes. Tenemos que mirar al siguiente partido, no sirve de nada mirar la clasificación, es lo que pienso. Mirar el siguiente partido, teníamos que ir a hacer un buen partido y no lo hemos hecho", sentenció Gayà.