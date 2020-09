Gayà premia la fe ante la racanería alemana

Alemania enseñaba a España a afeitarse en Stuttgart, pero Gayà le provocó un corte en la cara justo antes de salir. Así se puede resumir un choque en el que los locales, con mayor experiencia pese a la juventud de algunos titulares, parecían demostrar a la savia nueva española cómo se ha de gestionar un partido de esta envergadura.

La bisoñez rojigualda quedó reflejada en el flojo arranque de partido. Y es que De Gea tuvo que lucirse en el arranque con tres paradas providenciales para dejar el 0-0 en el marcador. El meta salvó dos intentos germanos con sendas intervenciones al primer palo, pero especialmente bien se mostró ante Sané. Su disparo, que buscaba el ángulo, fue repelido con una gran mano en una estirada tan estética como efectiva.

Pero no todo fue dominio alemán. Entre medias, Rodrigo volvió a dejar claro que tiene mil y una virtudes, pero la del gol no es una de ellas. El nuevo delantero del Leeds perdonó el 0-1 cuando Trapp estaba fuera del área y solo el sueño en los laureles le privó de abrir el marcador. El ex del Valencia se plantó en la frontal tras eludir la salida del portero, pero no se atrevió a rematar y el meta acabó salvando la acción.

Luis Enrique confió en Navas como extremo, algo que extrañó hasta al propio jugador del Sevilla. De hecho, estuvo perdido y anduvo lejos del nivel al que nos ha acostumbrado desde el lateral. El de los Palacios acompañó a Ferran Torres en un tridente, junto a Rodrigo, que empezó a aparecer con el paso de los minutos.

Y es que 'la Roja', tras el arreón alemán, respondió hasta el descanso con más posesión y, sobre todo, llegadas claras. Busquets pudo firmar el primero, pero su remate también le delató como un jugador alejado del gol. Thiago y Ferran Torres también llevaron el susto a la meta de los de Löw, pero los puños de Trapp y un disparo ligeramente desviado mantuvieron el 0-0.

Un fallo de Werner al contragolpe y otro de Rodrigo, que no logró batir al meta germano con la zurda algo escorado, fueron el aperitivo al descanso, que dejó una mejor España tras el dominio inicial de Alemania.

Werner marcó, Alemania se conformó y Gayà rio el último

Ansu Fati debutó con la Selección Española para acentuar aún más el cambio generacional que empezó en Stuttgart. Luis Enrique echó mano a su electricidad en el descanso y el barcelonista comenzó el segundo tiempo en lugar de un poco afortunado Navas.

Poco tardó Werner en demostrar por qué el Chelsea está loco con su llegada. El delantero 'blue' rompió a la defensa con dos amagos y cruzó un remate en la frontal del área para batir a De Gea. Alemania se puso por delante. Alemania se conformó. Alemania lo pagó.

España quedó aturdida, pero fue recuperándose con el paso de los minutos. Al igual que en la primera parte, la veteranía, entre comillas, de los alemanes les puso por delante en la gestión de algo tan importante como la entrada a cada periodo de un partido. Pero 'la Roja' se repuso.

Comenzó a adelantar líneas España, especialmente con la entrada del debutante Mikel Merino por Busquets. Rodrigo, a la hora de partido, rozó el empate con un trallazo desde la frontal. Fue su mejor aportación, curiosamente, en la más difícil que tuvo. Hasta el gol, claro.

Werner pudo castigar la valentía española, pero no supo aprovechar el pase de la muerte de Sané. Este se lesionó en esa jugada, en la que su compañero remató al lateral de la red, y tuvo que ser reemplazado por Ginter. Ahí se acabó el peligro germano.

Kroos y Süle sí cercaron la meta de De Gea, pero el arreón fue visitante. Thiago lo intentó desde fuera antes de que Ansu Fati comenzase a dar problemas. El del Barça protagonizó las últimas llegadas de España e incluso marcó, pero una falta de Ramos previa invalidó su cabezazo a la red.

El gol que no anularon fue el de Gayà. En el 96', aprovechó un intento de remate de Rodrigo para remachar el balón y darle un punto que sabe a triunfo a los suyos. España, así, salva el que, a priori, era el partido más exigente de su grupo de la Liga de las Naciones.